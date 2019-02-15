В Албании депутат-оппозиционер брызнул премьер-министру чернилами в лицо

В четверг, 14 февраля, главу правительства Албании Эдди Раму оппозиционный депутат облил чернилами во время выступления в парламенте страны.

Об этом сообщает «Корреспондент.NET», ссылаясь на издание Telegraf.

Сообщается, что в четверг парламент Албании рассматривал вопрос ратификации протокола о присоединении соседней Северной Македонии в НАТО. Во время сессии оппозиционеры активно критиковали албанское правительство за коррупцию, когда один из депутатов не сдержался.

На видео с заседания, которое опубликовал в Facebook сам премьер, видно, как депутат от Демократической партии Эдди Палока приблизился к премьеру и распылил ему в лицо чернила из шприца. Другие депутаты в то время пытались помешать нападающему.

После инцидента спикер парламента прервал заседание. Также начато расследование, чтобы выявить, не содержала ли жидкость в шприце какие-то опасные химические вещества. А депутата Палоку на 10 дней отстранили от работы в парламенте.

Вскоре депутаты таки продолжили работу и одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО единогласно.

Напомним, что 4 октября на сессии Николаевского горсовета к депутатам подбежал один из праворадикалов и пытался облить фекалиями депутата Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Позже потасовка перешла в коридор, где полиция задержала хулиганов, а депутат Ентин начал размахивать пистолетом. После этих событий депутаты так и не смогли в тот день провести сессионное заседание.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года тоже люди в черной униформе бросили в сессионном зале Николаевского горсовета дымовую гранату. Однако за это так никто и не понес наказание.

Ранее, 1 февраля, в Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Александра Вилкула.

Отметим, 16 ноября в Киеве неизвестный облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей. Позже злоумышленника задержал спецназ полиции.