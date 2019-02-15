На Николаевщине столкнулись грузовик «Renault» и ВАЗ – погиб водитель «легковушки»

В Николаевской области, в селе Мигия Первомайского района произошла авария – водитель легкового автомобиля ВАЗ столкнулся с грузовиком с полуприцепом Renault-420.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

ДТП произошло 15 февраля около 2:10 у дома № 7 по улице Школьной.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся припаркованным на обочине грузовиком.

Вследствие ДТП водитель ВАЗ от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в Николаеве водитель «Opel» вечером 14 февраля сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и ее мать – ребенок с травмами находится в больнице.