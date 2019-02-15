В Греции во время матча Лиги Европы произошла драка между полицией и фанатами киевского «Динамо»

Во время матча 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» - «Динамо» (2:2) в сектор болельщиков «бело-синих» неожиданно ворвалась греческая полиция, в результате пострадали фаны киевского клуба.

Об этом сообщает «NikSport» со ссылкой на sportarena.com.

О причинах возникновения конфликта пока не сообщается.

Отметим, что перед матчем в Пирее ультрас «Динамо» вступили в противостояние с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения.

Стоит добавить, что в матче с «Динамо» болельщики «Олимпиакоса» на трибунах вывесили российский флаг.

Однако после того, как один из секьюрити попросил убрать флаг, фанаты оперативно его демонтировали.

Напомним, ранее в Днепре футбольные ультрас устроили массовую драку с полицией, есть задержанные и пострадавшие.