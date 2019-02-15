На Днепропетровщине СБУ предотвратила попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы

Во время выполнения задания с контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужб задокументировали, что кураторы из России привлекали жителей Днепропетровской области распространять провокационные фейковые метриалы, которые влияют на электоральные настроения населения.

«В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы», - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил перед ним задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере.

«После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность Президента Украины к населенным пунктам области», - отметили в СБУ.

Также, сотрудники СБУ выяснили, что россиянин через социальные сети подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовых беспорядков накануне и во время проведения выборов Президента Украины.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которые российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов Президента Украины.

Напомним, что ранее директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил о том, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины.