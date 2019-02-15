В центре Николаева в ДТП попал спортивный «Chevrolet Camaro»

В Николаеве 15 февраля на перекрестке проспекта Центрального и улицы Садовая столкнулись автомобили «Chevrolet Camaro ZL1» и «Nissan».

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Автомобили столкнулись на регулируемом светофорами перекрестке. «Nissan» двигался по Садовой, а «Chevrolet Camaro» – по проспекту Центральному. Оба автомобиля получили механические повреждения.

«Новости-N» сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал, из-за ДТП на время образовался затор.

Отметим, что автомобиль «Chevrolet Camaro ZL1» является так называемым «пони каром», спортивной версией обычных машин. До 100 километров в час этот автомобиль, оснащенный шестилитровым двигателем мощностью 580 лошадиных сил, разгоняется за 3,8 секунды. Также «Chevrolet Camaro ZL1» использовали в серии компьютерных игр – гоночных симуляторов «Need for Speed».

Напомним, что ранее в Николаеве депутат горсовета от «Оппоблока» попал в ДТП на автомобиле, которого нет в его декларации.