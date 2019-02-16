В Снигиревке из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов горел жилой дом

В субботу, 16 февраля, в Снигиревке возник пожар в жилом доме по улице Некрасова. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила от соседей в 00:48, которые увидели дым из окна. На место выехал дежурный караул 24 Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию установлено, что огнем охвачены мебель в одной из комнат. Владелица самостоятельно вышла на свежий воздух. Пожар локализовали в 01:05, ликвидирован в 01:30 на площади 4 кв.м.

К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава. Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции. Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов.

Напомним, что в поселке Веселиново на Николаевщине в понедельник, 11 февраля, спасатели вывели из горящего дома двух женщин.