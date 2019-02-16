В Киеве 35-летний мужчина из-за конфликта с женой выпал с 11 этажа

В пятницу, 15 февраля, в Днепровском районе Киева был обнаружен труп мужчины.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, мужчина вместе со своей гражданской женой и ее подругой распивали спиртные напитки. В ходе посиделок между ними возник конфликт и женщина попросила супруга покинуть ее квартиру.

Однако ссора набирала обороты, а ее результатом стало фатальное падение с высоты. По словам возлюбленной погибшего, мужчина совершил суицид. Обе женщины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он выпал с балкона 11 этажа по адресу бульвар Игоря Шамо, 10. От полученных травм скончался на месте. Погибшему было 35 лет.

Правоохранители устанавливают причины происшествия и проверяют все версии случившегося.

Напомним, что в Киеве девушка покончила с собой, выпрыгнув с 23 этажа.