Горели сухая трава и кустарники: На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1,2 гектара

В пятницу, 15 февраля, на территории Высунского сельского совета Березнеговатского района произошел пожар на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в 14:14 в Службу спасения «101» поступил от случайного очевидца. По его словам, горела сухая трава и кустарники вдоль дороги.

На место прибыли пожарные 9 Государственной пожарно-спасательной части. В 14:30 пожар площадью 1,2 га локализовали, а в 15:23 ликвидировали. От ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники.

Напомним, что 4 сентября, на территории Николаевской области произошло 8 пожаров сухой травы общей площадью 17,2 гектара.