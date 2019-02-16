В Киеве «BMW X5» протаранил такси «Lanos» – водителя спасли, а его пассажирка сгорела заживо

В субботу ночью, 16 февраля, на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием «BMW X5 M» и такси «Daewoo».

Об этом сообщает Информатор с места масштабного происшествия.

Столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, «BMW» ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил «Daewoo», который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель «Lanos» получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

«BMW» после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.

Напомним, что 11 февраля, в Борисполе водитель «Volkswagen», сбежавший с места ДТП, въехал в другой автомобиль.