В Черновицкой области двое парней спрыгнули с шестого этажа недостроя

В городе Сторожинец в субботу, 16 февраля, двое парней спрыгнули с недостроя.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Черновицкой области.

Так, около 10:00 работник полиции, находившийся вне службы, нашел вблизи с недостроенным зданием двоих молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты.

Один из ребят был мёртв, а второй находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии «102».

Выяснилось, что юноши пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 6-го этажа недостроя. Пострадавшие являются жителями Сторожинеччины. Погибшему было 19 лет, а пострадавшему - 17.

По факту самоубийства открыли уголовное производство. Сейчас досудебное следствие продолжается, а полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.

Ранее сообщалось, что в Киеве 35-летний мужчина из-за конфликта с женой выпал с 11 этажа.