В университете Санкт-Петербурга рухнули перекрытия - погибших нет

В здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики рухнули перекрытия с пятого по второй этаж.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что обрушилась часть кровли и перекрытия. Причиной ЧП стали нарушения технических требований

«На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. м в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО. Эвакуированы, предварительно, 60 человек», - сказал представитель МЧС.

Также, под завалами могут находится люди. Их количество, состояние, а так же другие подробности происшествия уточняются.

Как позже уточнил МЧС, 60 человек были сняты с пятого этажа здания, под завалами никого нет.

Напомним, что ранее в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа. Позднее в столовой педколледжа, в который перевели учеников обрушившейся школы Нового Буга, с потолка упал кусок гипсокартона.

Также на Николаевщине в средней школе во время урока обвалился потолок.