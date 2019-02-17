На Донетчине произошел пожар в жилом доме – сгорели заживо два человека

В Донецкой области в результате пожара в жилом доме сгорели заживо два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня ночью на улице Центральная в селе Новоселидовка Марьинского района.

На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

«Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших мужчину и женщину», - отмечается в сообщении.

Сам пожар ликвидировали в течение часа. Что спровоцировало возгорание, сейчас устанавливается.

Напомним, 12 января, в Николаеве в микрорайоне Кульбакино по адресу: Радужная, 30, горела квартира на пятом этаже.