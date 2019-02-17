В Николаевской области за сутки пожарные дважды ликвидировали возгорания автомобилей

В субботу, 16 февраля, на территории Николаевской области зарегистрировано шесть пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На улице Центральной поселка Ровное Очаковского района из-за короткого замыкания электросети горел автомобиль «Toyota Rav». На место прибыли пожарные 22-й ГПСЧ, которые потушили транспортное средство. Пожар автомобиля произошел и в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве. Дежурный караул 19-й ГПСЧ ликвидировал возгорание «ВАЗ». Всего в тушении пожаров транспортных средств привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава ГСЧС.

Кроме этого, произошел пожар теплоизоляции зерносушильного комплекса, расположенного на переулке Ивана Франко в Николаеве. Сообщение о нем поступило в 18:23. В 18:38 спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали, и в 18:59 ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Привлекались три единицы техники и 17 человек личного состава ГСЧС, также на месте работали сотрудники полиции.

Также в Николаеве горел деревянный вагончик охраны челночного причала, также дважды произошли возгорания в жилых домах и один пода на объекте.

Напомним, что на Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1,2 гектара.