В Канаде 37 вагонов с нефтью сошли с рельсов – произошла утечка сырья

В канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья.

Об этом сообщает телеканал CBC, передает «Левый берег».

Инцидент произошел в поселке Сент Лазар в 300 км от столицы провинции - города Виннипег.

«Сейчас на месте инцидента работают пожарные, спасатели и сотрудники железной дороги. В результате аварии никто не пострадал, но мог загрязниться локальный источник питьевой воды», - говорится в сообщении.

Сотрудники компании «CN Rail», которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти. Причины схода вагонов с рельсов пока неизвестны, ведется расследование.

Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

Напомним, что ранее в Португалии деревянный трамвай сошел с рельсов, в результате чего 28 человек получили травмы.