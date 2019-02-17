Во Львове пьяный таксист, который никогда не получал водительские права, «влетел» в остановку общественного транспорта

В ночь на воскресенье, 17 февраля, во Львове нетрезвый таксист въехал в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Около 1:00 ночью патрульные приехали на улицу Кавалеридзе, где автомобиль Nissan с шашкой такси въехал в остановку общественного транспорта напротив школы. На месте происшествия был водитель, который имел признаки алкогольного опьянения. 27-летний мужчина отрицал свою причастность к аварии.

«На него четко указали свидетели происшествия, которые видели как он в киоске что-то покупал, шел шатаясь, затем сел за руль, тронулся и уже через 50 метров «влетел» в остановку. Очевидец быстро подбежал на место аварии и увидел упомянутого мужчину. По словам свидетеля, он крикнул, что ему никто ничего не сделает и начал убегать. Однако граждане начали догонять его и вызвали полицию. Коллеги его задержали», - рассказала патрульная Екатерина Головчук.

От проверки на Драгере и в медучреждении мужчина отказался. В ведомстве также отметили, что в августе 2015 его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда он отделался штрафом. Потому водительского удостоверения у него как тогда, так и сейчас не было. Он его даже не получал. На этот раз на мужчину составили протоколы: за совершенное ДТП, и за вождение в нетрезвом состоянии. Также выписали постановление за отсутствие документов.

Напомним, что ранее в Киеве такси на скорости врезалось в фонарный столб – водитель оказался пьян, а пассажира госпитализировали в реанимацию.