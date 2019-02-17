«Не жаль отсидеть, но всех перестрелять», - в Днепре мужчина выстрелил в таксиста и взял в заложники проститутку

В Днепре вооруженный мужчина из окна своей квартиры выстрелил в водителя такси из огнестрельного оружия, а прибывшим на место происшествия патрульным заявил, что взял в заложники проститутку.

Об этом сообщает Информатор.

Информация о ранении таксиста поступила в полицию 16 февраля, около 23:30. На место прибыли более 5 экипажей патрульной полиции, сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования, а также следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что стрелявший находился в квартире на втором этаже трехэтажного дома. Преступник общался с полицейскими через окно и обещал стрелять во всех, кто приблизится.

По предварительной информации, мужчина из окна выстрелил в живот таксисту. Пострадавшего доставили в областную больницу имени Мечникова, где ему сделали операцию. Что стало причиной конфликта между мужчинами, на данный момент, неизвестно.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина матерился и утверждал, что ему «не жаль отсидеть 15-20 лет, но всех перестрелять» . Кроме этого, мужчина заявил, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается. К счастью, примерно через полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать, и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Тем временем, преступник продолжал кричать на полицейских через окно. В конечном итоге он попытался выйти из дома с оружием. Патрульные задержали его у подъезда. В квартире злоумышленника провели обыск. Из какого оружия стрелял мужчина - неизвестно.

Напомним, в пятницу, 15 февраля, возле Николаевского междугороднего автовокзала по проспекту Богоявленскому группа мужчин избила 23-летнего местного жителя.