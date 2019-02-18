На Закарпатье спасатели нашли туристку, которая накануне заблудилась в горах

На Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах.

Как сообщается на странице Управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, всего к поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники. Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8.

Напомним, спасатели нашли лыжника Игоря Грищенко, который заблудился в Карпатах в рождественскую ночь. Его доставили в реанимацию с обмороженными конечностями.