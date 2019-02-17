На Львовщине легковушка слетела в кювет и врезалась в недействующий погранпост – погибли два человека

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В селе Заречье Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat», 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников.

В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Напомним, что ранее на Николаевщине столкнулись грузовик «Renault» и ВАЗ, в результате чего погиб водитель «легковушки».

Виолетта Чех

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