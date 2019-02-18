Полиция пришла с обыском в Николаевский горсовет – следственные действия проводят в департаменте Омельчука

В здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции проводят обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В то же время на странице департамента в Facebook сообщается, что следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства №1218150000000241 от 16.08.2018 с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации.

«Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком. О дальнейшем ходе событий будем сообщать дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября в Николаеве оперативники при получении взятки в размере 1 тысячи долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя за согласование пакета документов. 19 ноября за Носова внесли залог, и он вышел из СИЗО.