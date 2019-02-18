На Николаевщине 12-летний мальчик лишился части руки из-за взорвавшегося патрона

В Николаевской области, в Баштанке ребенку оторвало руку в результате взрыва патрона.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Мальчик, 2007 года рождения, нашел у себя дома патрон калибра 12,7 миллиметров и решил его разобрать. По предварительной информации, в результате этих действий патрон взорвался у ребенка в руке. Силой взрыва мальчику оторвало конечность.

На данный момент он находится в тяжелом состоянии в отделении Баштанской районной центральной больницы.

Напомним, в Харькове ночью 34-летнему мужчине оторвало кисть руки, когда он пытался запустить фейерверк.