На Николаевщине 12-летний мальчик лишился части руки из-за взорвавшегося патрона

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В Николаевской области, в Баштанке ребенку оторвало руку в результате взрыва патрона.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Мальчик, 2007 года рождения, нашел у себя дома патрон калибра 12,7 миллиметров и решил его разобрать. По предварительной информации, в результате этих действий патрон взорвался у ребенка в руке. Силой взрыва мальчику оторвало конечность.

На данный момент он находится в тяжелом состоянии в отделении Баштанской районной центральной больницы.

Напомним, в Харькове ночью 34-летнему мужчине оторвало кисть руки, когда он пытался запустить фейерверк.

Юлия Акимова

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