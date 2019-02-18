В Николаеве на Херсонском шоссе столкнулись две легковушки – одна из них после удара зацепила фуру

Утром в понедельник, 18 февраля, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «Ford» и «Kia» и грузовика.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «Ford» двигался по Херсонскому шоссе в сторону проспекта Центрального, в то же время во встречном направлении ехал «Kia». На пересечении шоссе и улицы 1-я Ингульская автомобиль «Kia» на зеленый сигнал светофора выехал на перекресток, чтобы повернуть налево. Тогда же водитель «Ford» продолжил движение на желтый сигнал светофора, вследствие чего автомобили столкнулись.

В результате удара автомобиль «Kia» отбросило, и транспортное средство зацепило фуру, которая двигалась за легковушкой. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На данном участке дороги частично затруднено движение.

Фото и видео: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева из-за ям перевернулся автомобиль.