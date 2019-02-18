В Николаеве автомобиль въехал в открытую ливневку – пострадали три человека

В Ингульском районе Николаева 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие из-за открытой ливневки, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 18:00 в районе дома №62 по улице Железнодорожной водитель автомобиля «Skoda Fabia» на проезжей части въехал на ливневку, которая не была закрыта решеткой.

Вследствие аварии травмировались три человека: 20-летний водитель и двое пассажиров 16-ти и 17-ти лет, которые с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

Событие квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Ведется следствие, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева из-за ям перевернулся автомобиль.