«Огонь распространяется с фантастической скоростью»: На Николаевщине возле жилых домов подожгли камыш

Фото: Скриншот из видео В селе Гурьевка Новоодесского района Николаевской области в понедельник, 18 февраля, горит камыш.

Об этом сообщила Евгения Жукова на своей странице в Facebook.

«Не успела весна подобраться, как начали палить камыш. Сейчас, Гурьевка и Пески, Новоодесский район), пылает просто ужасно, дует ветер и огонь распространяется просто с фантастической скоростью. А рядом с ним сразу огороды людей и жилые дома.... Я уже не говорю о фауне, которая там обитает», - написала она.

Также женщина отметила, что вызвала на место спасателей.

В комментариях к записи спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк опубликовала фотографию с места происшествия.

Напомним, что в воскресенье, 17 февраля, на Николаевщине трижды за день горел камыш, в одном из случаев была угроза возгорания частных домов.