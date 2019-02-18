Смертельное ДТП в Киеве: спровоцировавший аварию водитель «BMW X5» неоднократно задерживался пьяным за рулем

Виновник масштабного ДТП в Киеве, в результате которого погибла женщина, неоднократно задерживался правоохранительными органами за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает «InfoResist»

Известно, что автомобилем «BMW-X5», протаранившим такси Daewoo, являлся Никита Слободский 1998 года рождения. Он студент английского ВУЗа и совладелец компании «Фармакс Украина». Последняя специализируется на розничной торговле фармацевтических товаров.

За «пьяную» езду задерживался дважды. Так в августе 2016 года им управляемый «Mercedes» был остановлен полицейским. Выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови Слободского составляет 1,23 промилле. Но ответственности не последовало — производство закрыли в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

Остановили Никиту по той же причине и в марте 2018 года. Медосвидетельствование он проходит отказался, на суд не пришел.

В итоге Шевченковский районный суд оштрафовал его на 10200 грн.

Напомним, в ночь на субботу, 16 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. На огромной скорости BMW X5 M врезался в такси «Daewoo». В результате от удара «Lanos» отскочил в отбойник, моментально возникло пламя. Вытащить из машины успели только травмированного водителя, а пассажирка сгорела в салоне.