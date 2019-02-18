В Николаеве водитель «Daewoo» сбил насмерть мужчину

В Николаеве 17 февраля примерно в 23:25 водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил насмерть 30-летнего пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось на улице Янтарной в Корабельном районе. Пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

А 16 февраля около 6:00 в селе Станционное Новобугского района 27-летний водитель автомобиля «Opel Astra» сбил 18-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП парня с травмами доставили в больницу.

Кроме того, 17 февраля около 14:10 на автодороге Н-24 «Благовещенское – Николаев», возле села Себино Новоодесского района слетел в кювет и перевернулся грузовик «Renault» с полуприцепом. Пострадал его водитель, житель Херсона, которого доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «Pegeout» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу.