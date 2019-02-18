Скандальный нардеп Дейдей вместе с молодчиками решил проверить залы «Космолота» и «Национальной лотереи» в Николаеве

Вечером в понедельник, 18 февраля, в центре Николаеве более десятка молодых людей спортивной наружности вместе с нардепом Евгением Дейдеем устроили «проверку» игровым заведениям «Космолот» и «Национальная лотерея».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места инцидента.

Речь идет о двух игровых заведениях, расположенных на пересечении улиц Соборная и Спасская. Рядом с ними на данный момент находится около двух десятков молодых людей вместе с народным депутатов Евгением Дейдеем.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, молодые люди сами вызвали полицейских из-за незаконных, по их мнению, залов.

На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, спецназ Нацполиции и следственно-оперативная группа. На данный момент проверяются документы, которые подтверждают законность работы заведений.

Как сообщалось, в июле 2017 года Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея.

Согласно представлению Генеральной прокуратуры, при документально и официально подтвержденных доходах Дейдея и его уже экс-жены за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в размере 1,4 млн гривен депутат приобрел активов на общую сумму 6,4 млн гривен. СМИ также писали, что Дейдей перед голосованием за снятие с него неприкосновенности на заседании парламентской фракции 10 июля угрожал своим однопартийцам штурмом здания Верховной Рады.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как скандальный нардеп Дейдей «освобождает» Славянск на элитном внедорожнике.

Напомним, что 17 июля в здание НАБУ ворвались неизвестные и устроили погром. В тот же день произошли стычки между активистами и возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В НАБУ возмутились бездействии полиции при нападении, а также заявили, что к этому происшествию причастны определенные политсилы, в частности нардеп Евгений Дейдей и приближенные к руководству МВД. Также в ведомстве связывают эти события с протестом НАБУ относительно закрытия «дела рюкзаков», в котором фигурировали сын главы МВД Авакова и его бывший заместитель.