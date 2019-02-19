В Николаеве на Богоявленском проспекте столкнулись «маршрутка» и автобус

В Николаеве утром 19 февраля на Богоявленском проспекте в районе пересечения с улицей Океановской столкнулись маршрутное такси и автобус.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Оба водителя транспортных средств двигались со стороны проспекта Корабелов в направлении улицы Самойловича и «притерлись» возле остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.

Из-за дорожно-транспортного происшествия правый ряд оказался перекрыт и на проспекте начала образовываться затор.

Напомним, на киевской трассе рейсовый автобус «Первомайск-Одесса» спровоцировал ДТП с грузовиками.