В киевском торговом центре появилась огромная свастика – руководство заявляет о хакерской атаке

В торговом центре Киева «Городок» возле метро Почайна появилась огромная свастика.

Об этом сообщает местная жительница Кристина Самхарадзе, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

На видео видно, как по лестнице со свастикой спокойно ходят люди вместе с детьми. По словам автора видео Кристины Самхарадзе, она лично снимала эти кадры, пока не сел ее телефон.

Затем она воспользовалась телефоном матери, чтобы продолжить съемку, однако охранник ТРЦ запретил ей это делать.

Руководство киевского торгового центра Gorodok Gallery утверждает, что не имеет отношения к появлению на LED-лестнице изображения свастики. Стали жертвой хакерской атаки. Об этом администрация ТЦ сообщило на своей странице в Facebook.

«Наша компьютерная система была взломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников… Сейчас мы активно ищем лиц, которые причастны к этой атаке», – сказано в сообщении.

Утверждается, что ни администрация, ни сотрудники центра к инциденту не причастны и такие действия не поддерживают.

Напомним, ранее винницкие футбольные фанаты пришли на матч в футболках с изображением свастики.