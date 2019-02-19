В Николаеве патрульные на руках вынесли женщину из дома, где случился пожар

В Николаеве патрульные на руках вынесли женщину из задымленной квартиры в доме на улице Олега Ольжича, где случился пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Напомним, что пожар случился 17 февраля в девятиэтажке, во время него эвакуировали около 20 человек.
«Полицейские, которые первыми прибыли на место, увидели дым из окон лестничных площадок с 3-го по 9-й этаж. Инспекторы немедленно вызвали на помощь своих коллег и начали через громкоговоритель призывать жителей к эвакуации. Несколько автомобилей мешали подъезду пожарной техники, поэтому патрульные нашли владельцев и те перепарковали машины».
«По прибытию пожарных патрульные продолжили эвакуировать жителей дома. В это время к инспекторам подбежала женщина и взволнованно объяснила, что в квартире на четвертом этаже осталась ее мать, вследствие недостатков здоровья она не в состоянии сама спуститься по лестнице. Патрульные 4-го батальона немедленно поднялись на задымленный этаж, на руках вынесли женщину на улицу и передали ее медикам», - сообщили в полиции.