Николаевские патрульные разыскивают свидетелей ДТП в центре города, виновник которого скрылся в места аварии

Управление патрульной полиции в Николаевской области разыскивает свидетелей аварии, произошедшей на проспекте Центральном.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 февраля около 17:10 на проспекте Центральный. В районе перекрестка с улицей 3-я Слободская автомобиль «Daewoo Lanos», с номерным знаком SC14501 (польская регистрация), допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», после чего место инцидента покинул.

«В связи с этим отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 996-65 -05, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б / 1, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве патрульные разыскивают свидетелей четырёх ДТП, в которых виновники скрылись с места происшествия.