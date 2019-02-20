Николаевские спасатели показали, к чему привели поджоги камыша и масштабные пожары

Начиная с выходных, на территории Николаевской области массово выжигают камыш вдоль береговой линии. Всего огонь уничтожил сухую растительность на площади более 10 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожары регистрировались в Вознесенском, Новоодесском, Новобугском, Березнеговатском, Снигиревском районах и в Николаеве. В большинстве случаев причиной пожаров стали умышленные поджоги. Спасатели опубликовали видео, снятое с квадрокоптера и показывающее, к чему привели пожары.