Николаевские спасатели показали, к чему привели поджоги камыша и масштабные пожары

Начиная с выходных, на территории Николаевской области массово выжигают камыш вдоль береговой линии. Всего огонь уничтожил сухую растительность на площади более 10 гектаров.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Пожары регистрировались в Вознесенском, Новоодесском, Новобугском, Березнеговатском, Снигиревском районах и в Николаеве. В большинстве случаев причиной пожаров стали умышленные поджоги. Спасатели опубликовали видео, снятое с квадрокоптера и показывающее, к чему привели пожары.
«Выжигание сухой травы и камыша вредит не только окружающей среде, но и здоровью граждан, потому что дым содержит опасные вещества. Дополнительная проблема состоит в том, что вместе с сухостоем горит и множество мусора, в результате чего в воздух попадают химические соединения, которые загрязняют атмосферу и являются вредными для человека. Эти вещества вызывают заболевания дыхательных путей, снижают иммунитет, усиливают отрицательное течение хронических заболеваний», - сообщили в спасатели.