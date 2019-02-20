Пьяная мать из Николаевщины вместе с младенцем попалась патрульным в подъезде в Херсоне – теперь она может лишиться и шестого ребенка

В Херсоне патрульные отправили в больницу полуторамесячного ребенка, который вечером 20 февраля оказался в подъезде вместе с пьяной многодетной матерью, хотя они проживали в Николаевской области.
Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Херсонской области.
Около 20:00 патрульные получили сообщение от местного жителя, что в подъезде одного из домов на улице Дорофеева находится нетрезвая женщина с младенцем на руках.
Прибившим патрульным женщина с признаками алкогольного опьянения рассказала, что потеряла ключи от квартиры и не может попасть в помещение.
Полицейские вызвали на место скорую помощь, чтобы врачи осмотрели ребенка. На время ожидания патрульная взяла полуторамесячную девочку в автомобиль на руки и успокоила. После осмотра медиков женщину с младенцем доставили в областную детскую больницу.
По дороге женщина рассказала, что живет в одном из поселков Николаевской области, но документов у нее нет. По ее словам, матерью стала уже шестой раз, но все старшие дети проживают не с ней.
Патрульные уведомили о происшествии социальные службы и сотрудников ювенальной превенции. Они и будут решать дальнейшую судьбу матери и младенца.
Напомним, как в Николаеве вечером 26 марта 2018 года нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.
28 марта на время следствия суд арестовал на два месяца подозреваемую. Отметим, что сама женщина сначала признала вину, а потом сменила показания и говорила, что «может, он случайно вывалился».