Пьяная мать из Николаевщины вместе с младенцем попалась патрульным в подъезде в Херсоне – теперь она может лишиться и шестого ребенка

В Херсоне патрульные отправили в больницу полуторамесячного ребенка, который вечером 20 февраля оказался в подъезде вместе с пьяной многодетной матерью, хотя они проживали в Николаевской области.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Херсонской области.

Около 20:00 патрульные получили сообщение от местного жителя, что в подъезде одного из домов на улице Дорофеева находится нетрезвая женщина с младенцем на руках.

Прибившим патрульным женщина с признаками алкогольного опьянения рассказала, что потеряла ключи от квартиры и не может попасть в помещение.

Полицейские вызвали на место скорую помощь, чтобы врачи осмотрели ребенка. На время ожидания патрульная взяла полуторамесячную девочку в автомобиль на руки и успокоила. После осмотра медиков женщину с младенцем доставили в областную детскую больницу.

По дороге женщина рассказала, что живет в одном из поселков Николаевской области, но документов у нее нет. По ее словам, матерью стала уже шестой раз, но все старшие дети проживают не с ней.

Патрульные уведомили о происшествии социальные службы и сотрудников ювенальной превенции. Они и будут решать дальнейшую судьбу матери и младенца.

Напомним, как в Николаеве вечером 26 марта 2018 года нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.