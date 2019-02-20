На Николаевщине снова горел камыш – спасатели подозревают поджог

Во вторник, 19 февраля, в Николаевской области спасатели в очередной раз привлекались к тушению пожаров на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«Вследствие возможных поджогов горел камыш в селе Калиновка Витовского района и городе Вознесенск. Общая площадь, прошел огонь составила более 2 га. Стоит отметить, что пожарным 12 Государственной пожарно-спасательной части удалось быстро укротить пламя и не допустить его распространения на теплицу», – говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с выходных, на территории Николаевской области массово выжигают камыш вдоль береговой линии. Всего огонь уничтожил сухую растительность на площади более 10 гектаров.

Пожары регистрировались в Вознесенском, Новоодесском, Новобугском, Березнеговатском, Снигиревском районах и в Николаеве. В большинстве случаев причиной пожаров стали умышленные поджоги. Спасатели опубликовали видео, снятое с квадрокоптера и показывающее, к чему привели пожары.