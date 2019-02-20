Во Врадиевке хулиган обматерил агитаторов от Порошенко – на него составили админпротокол

В поселке Врадиевка в Николаевской области 20 февраля 27-летний хулиган обматерил волонтеров от одного из кандидатов в президенты Украины и грозился повредить их агитационную палатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«В полдень мимо агитационной палатки одного из кандидатов в президенты, расположенной неподалеку от Врадиевского поселкового совета, проходил человек, который начал высказываться нецензурной бранью в адрес двух мужчин-волонтеров и угрожал повредить палатку. Местный житель был трезвым, и таким образом решил выразить свои собственные политические предпочтения. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили нарушителя в отделение полиции, составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство и провели профилактическую беседу», - сообщили в полиции.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» очевидцы случившегося, мужчина агрессивно выражался в адрес агитаторов за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные напали на агитационную палатку Анатолия Гриценко.