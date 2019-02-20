В Очакове у бензовоза загорелась кабина

В среду, 20 февраля, в городе Очакове, загорелся бензовоз. Для ликвидации пожара в кабине транспортного средства привлекли два наряда спасателей и пожарную команду воинской части.

О происшествии на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области Илона Пацюк.

«Пожар кабины бензовоза в городе Очаков ликвидирован. В 22:02 по экстренному номеру 101 поступил звонок о пожаре автомобиля на ул. Ольвийская в городе Очаков. На место прибыли два отделения 22 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и пожарная команда воинской части. Совместными усилиями в 22:16 пожар кабины бензовоза локализовали, в 22:22 ликвидировали на площади 15 метров квадратных, не допустив распространения пламени на все транспортное средство. Причина пожара устанавливается, детали выясняются», - сообщила Пацюк.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Одесской области на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадало два человека