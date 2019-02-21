Николаевские полицейские ищут владельца собаки, укусы которой могли стать причиной смерти девушки

Владельца собаки, которая напала на жительницу Вознесенска и покусала ее, до сих пор не могут найти.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске вечером 18 февраля на улице нашли 27-летнюю местную жительницу Евгению. Девушка была сильно искусана, возле нее находилась собака.

По заключению врачей, у девушки нашли травмы, которые причинили укусы собаки, у нее было переохлаждение и алкогольная интоксикация. Эксперты выясняют, что стало причиной ее смерти, и как девушка оказалась на улице.

Сейчас полиция устанавливает владельца собаки и ищет очевидцев трагедии. Также правоохранители проверяют информацию подруги погибшей, которая утверждает, что потерпевшая шла на встречу со знакомым, у которого есть собака указанной породы.

В то же время, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отметил, что сигналы об агрессии собаки поступали за несколько часов до нападения.

«Надеюсь, что правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и в сжатые сроки Вознесенская община получит полную и объективную информацию. Тем более, что есть информация о сигналах по поводу агрессивного животного за несколько часов до трагедии. Горожане должны знать, где находится владелец животного, где само животное, что с ним и какие действия совершенные в соответствии с действующим законодательством», - отметил Савченко.

Глава ОГА также сообщил, что поручил властям Вознесенска провести профилактическую работу по этому вопросу.

Напомним, в Киеве патрульные застрелили бойцовского пса и задержали его хозяина после того, как последний спустил собаку на полицию.