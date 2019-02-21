Во время пожара бензовоза в Очакове пострадал его водитель – его доставили в больницу с ожогами

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В Очакове 20 февраля во время пожара бензовоза «DAF» пострадал его 49-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Водитель до прибытия спасателей пытался самостоятельно потушить возгорание и получил ожоги конечностей. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас состояние его здоровья стабильное.

Напомним, что пожар охватил кабину бензовоза, спасатели не допустили, чтобы пламя распространилось на все транспортное средство и погасили возгорание. Причина пожара устанавливается.

Вадим Богданов

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