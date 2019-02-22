Арсенал, который пытались поджечь, известный секс-скандалом и хищениями на 2,4 миллиона гривен, - журналист

Арсеналом, который сегодня пытались поджечь, оказалась скандальная воинская часть, командира которой подозревают в сексуальных домогательствах и издевательствах над военными.

Об этом на своей странице в Facebook пишет местный журналист Виталий Павловский.

«В военной части с. Цвитоха А1358 на Хмельнитчине, информация из собственных источников и других местных что напуганные ситуацией, сегодня с утра было возгорание одного из складов! Там СОВСЕМ НЕМНОГО 120 и 150 калибра! Последний арсенал что не горел — загорелся!», — пишет он.

Он выразил надежду, что ВСП и СБУ дадут оценку руководителю и подчиненным, которые отвечают за склады.

Павловский напомнил, что командир данного артсклада Виктор Иванив (его обвиняли в сексуальный домагательствах и «лечении» солдат клизмами), ранее занимал должность руководителя хранения боеприпасов в Новобогдановке в 2004-2005, когда там произошел пожар и детонация боеприпасов. По его словам, тогда комиссия признала его «виновным за самоустранение от служебных обязанностей, что привело привело к катастрофическим последствиям».

Отметим, что пожар произошел через некоторое время после того, как Виталий Павловский опубликовал журнал воинской части и результаты внутреннего аудита, в котором говорится о выявленных нарушениях на сумму более двух миллионов.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что 21 февраля, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины.