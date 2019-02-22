В Киеве неуправляемая фура с кирпичами устроила ДТП и перевернулась возле мэрии

В пятницу, 22 февраля, в Киеве по адресу Крещатик, 21, фура «Renault Magnum» скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел около 06:20. По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве строительный кран, у которого отказали тормоза, протаранил около 18 автомобилей.