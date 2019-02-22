В Волынской области экс-начальник уголовного розыска спровоцировал смертельное ДТП

Вечером 21 февраля на дороге в селе Дачное возле Луцка столкнулись автомобиль такси «Chevrolеt Aveo», легковой автомобиль «Mercеdеs-124» и микроавтобус «Богдан». По данным местных СМИ, виновником аварии стал бывший начальник уголовного розыска Луцка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области.

В результате ДТП погибли 44-летний водитель «Chevrolеt» и его 32-летняя пассажирка. Ее 9-летняя дочь попала в реанимацию Винницкой областной детской клинической больницы.

За рулем автобуса «Богдан» находился 58-летний житель Луцка, который не пострадал.

Еще одного участника ДТП - 45-летнего водителя «Mercеdеs-124» - задержали согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Издание «Волынские новости» пишет, что задержанный - бывший полицейский Геннадий Епифанович.

Муж погибшей в ДТП женщины рассказал, что она с дочерью ехала из Луцка в направлении Киверцев. В селе Дачное возле подъема на мост водитель остановился, чтобы пропустить встречный автобус и совершить поворот налево.

В этот момент сзади в машину врезался «Mercedes Епифановича». «Chevrolеt» отбросило на встречную полосу под автобус.

Епифанович работал в правоохранительных органах, в июле 2016 года он уволился с должности начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Волынской области.

Напомним, 16 февраля в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. На огромной скорости BMW X5 M врезался в такси «Daewoo». В результате от удара «Lanos» отскочил в отбойник, моментально возникло пламя. Вытащить из машины успели только травмированного водителя, а пассажирка сгорела в салоне.