В Первомайске во время пожара соседи помогли женщине выбраться из горящего дома

В городе Первомайске на Николаевщине 21 февраля спасатели ликвидировали пожар крыши частного дома на улице Коцюбинского.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь охватил крышу здания. Из-за позднего оповещения площадь пожара успела достичь 100 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар, до их прибытия соседи помогли пожилой хозяйке дома выйти на улицу. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные на руках вынесли женщину из дома, где случился пожар.