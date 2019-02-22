Из-за поджога у белоруской компании могут быть проблемы со стартом ремонтных работ на трассе Н-11 на Николаевщине

Работы по ремонту трассы Н-11 «Николаев-Днепр» могут вовремя не начаться из-за поджога асфальтного завода белорусской компании «Строительно-монтажный трест №8».

Об этом шла речь 22 февраля, в ходе пресс-конференции руководства Николаевской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, которые пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения.

Заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи рассказал о том, что компания заключила договор на ремонт двух самых аварийных трасс в Николаевской области – Н-11 и Н-14, а также на ремонт дороги между Вознесенском и Братском.

— У них договор на Н-11, на выполнение работ по Н-14 – цементобетон, они сейчас устанавливают бетонную установку, у них договор на 89 миллионов на дорогу между Вознесенском и Братском, это прошлогодние торги, мы их проводили на два года, - рассказал Гайдаржи.

Чиновник также отметил, что сложности с началом работ возникнут, так как теперь подрядчику необходимо решить – либо срочно восстановить завод, либо где-то найти асфальт.

— Есть два варианта решения этой проблемы – либо они в экстренном порядке восстанавливают свой асфальтобетонный завод, либо берут асфальт где-то в другом месте. Мы в любом случае будем с ними общаться, что при нормальных погодных условиях, чтоб они выходили и работали. Но естественно, определенные сложности по началу работ для них есть. Мы пока не знаем, и они не знают, как быстро они смогут восстановить завод. Ну и, если это будет длительный период, надо понять, у кого это будет, и в каких объемах, - отметил Валентин Гайдаржи.

По предварительной информации, сумма ущерба в результате пожара составляет около 400 тысяч гривен. Гайдаржи добавил, что со своей стороны допускает, что поджог могли спровоцировать конкурирующие фирмы.

Напомним, летом недалеко от станции метро «Житомирская» горело двухэтажное здание старой типографии по адресу улица Львовская, 72.