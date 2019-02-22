Увидел много крови, испугался, убежал: В Вознесенске полицейские задержали парня, чья собака загрызла девушку

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В Вознесенске полицейские разыскали парня, чей ротвейлер загрыз девушку.

 Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске нашли девушку, которая лежала  на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Сообщалось, что незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым (по другой версии – бойфрендом), у которого был ротвейлер.  

Сотрудники полиции разыскали владельца собаки. Протрезвев, он рассказал следователям, что пес вырвался и набросился на его знакомую, а оттянуть собаку он не смог. Увидев много крови, человек испугался и убежал домой.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

По данному факту было начато два уголовных производства: по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 3 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Вознесенские следователи будут ходатайствовать в суде об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в Киеве патрульные застрелили бойцовского пса и задержали его хозяина после того, как последний спустил собаку на полицию.

Юлия Акимова

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