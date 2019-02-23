На Николаевщине на первом этаже многоэтажного дома горел магазин – пожарные остановили распространение огня в квартиры

В Баштанке ночью 23 февраля горел магазин, который расположенный на первом этаже пятиэтажного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре магазина на улице Полтавской поступило спасателям в 02:40. На место прибыли пожарные 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на верхние этажи здания. В 02:49 пожар площадью четыре квадратных метра локализовали, в 03:16 ликвидировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, как в Николаеве горела девятиэтажка, а житель дома не бросил четырехлапого друга и спустился с ним по пожарной лестнице.