В Карпатах погибли двое туристов, еще шестерых успели спасти

В Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«В 21:30 в спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза их жизни отсутствует», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы.