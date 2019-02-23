Мог положить 6-летний сын: Обнаруженный в Николаевском аэропорту пистолет нашли в сумке набитой игрушечным оружием

Обнаруженный в Николаевском аэропорту травматический пистолет мог положить в сумку шестилетний мальчик.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Найти оружие помог служебный пес Тайсон, натренированный на поиск оружия и боеприпасов, который четко указал на багаж жителя Херсона.

«Никаких разрешительных документов в херсонца на пистолет не оказалось, а из его объяснений пистолет к багажу мог положить 6-летний сын вместе с другими игрушками», – отметили пограничники.

О данном факте пограничники сообщили представителям Национальной полиции, а средство для отстрела резиновых пуль передали сотрудникам фискальной службы.

Напомним, как на Николаевщине 12-летний мальчик лишился кисти руки из-за взорвавшегося патрона.