В Николаеве волонтерка заявила в полицию, что два дня назад молодчики порезали агитпалатку Тимошенко

Фото: иллюстрация (архив) В Николаеве волонтерка в субботу, 23 февраля, обратилась в полицию и заявила, что стала свидетелем того, как два дня назад неизвестные испортили агитационную палатку одного из кандидатов в Президенты Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По ее словам, 21 февраля неизвестные порезали агитационную палатку в Заводском районе Николаева. 65-летняя заявительница отметила, что в тот день видела двух несовершеннолетних с рюкзаками возле палатки, которые, по ее мнению, вероятно и сделали повреждения на ней.

Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Сейчас полицейские проверяют эту информацию.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о агитпалатке Юлии Тимошенко.

Напомним, как во Врадиевке мужчина обматерил агитаторов от Порошенко и на него составили админпротокол.