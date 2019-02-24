По предварительной версии из-за короткого замыкания проводки в Первомайске горел автомобиль

В субботу, 23 февраля пожарные Первомайского района ликвидировали пожар автомобиля ВАЗ 2108.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

По сообщению спасателей, около 11 часов ночи в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 на улице Одесской города Первомайск.

«По указанному адресу прибыли очередное отделение 23 Государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснено, что огонь охватил транспортное средство на площади 1 кв м. В 22:48 пожар был локализован, в 22:52 его ликвидировали», - сообщили в пресс-службе.

По предварительным выводам, вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки двигателя. К тушению привлекалось 4 человека личного состава, 1 единица пожарно спасательной техники. ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Очакове спасатели тушили огонь при возгорании бензовоза. Тогда пожар охватил кабину транспортного средства и спасатели не допустили, чтобы пламя распространилось на весь бензовоз и погасили возгорание.