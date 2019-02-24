В Еланце при газосварочных работах произошел пожар: всего за минувшие сутки спасатели тушили еще три возгорания в частных домах

В субботу, 23 февраля, в поселке городского типа Еланец при проведении газосварочных работ загорелась одна из комнат частного дома. Всего за прошедшие сутки в Николаевской области произошло 4 пожара в частных домах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 23 февраля в десять часов дня на линию «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице 40 лет Победы в пгт Еланец. На место был направлен дежурный караул 15 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

«По прибытию было установлено, что горение возникло в одной из комнат. В 10:20 пожар площадью 16 квадратных метров локализован, в 10:45 - ликвидирован. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательного подразделения не допущено распространение огня на смежные помещения. По предварительным данным причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ», - говорится в сообщении.

В этот же день пожарным Николаевщины пришлось тушить еще 3 пожара в частном секторе. В пгт. Еланец в результате неосторожности при курение горела комната жилого дома. А на территории садово-виноградного общества «Победа» г.Николаева дачный дом, вероятная причина- короткое замыкание электросети.

В свою очередь, на улице Крылова Заводского района. Николаева произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Всего к ликвидации пожаров привлекалось 7 единиц техники, 28 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине спасатели не дали сгореть дому, крыша которого загорелась из-за неправильной эксплуатации печи