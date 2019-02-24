«Дети услышали визг и лай»: в Вознесенск спасатели вытащили из двухметровой ямы собаку

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В воскресенье, 24 февраля, в городе Вознесенск дети услышали визг и лай собаки, которая застряла в двухметровой яме. О своей находке дети сообщили взрослым и на место происшествия были вызваны спасатели, которые достали животное.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. 

«К нам поступило сообщение о том, что на улице Сухомлинского в городе Вознесенск в двухметровой яме находится собака. К месту вызова было направлено дежурное отделение подразделения. Как выяснилось,
визг и лай услышали местные ребятишки и сразу сообщили взрослым. Спасатели с помощью лестницы спустились к бедняге у и вытащили его на поверхность. Судя по реакции четвероногого, он был очень рад своим освободителям, а главное полностью невредим», - сообщили в пресс-службе спасателей. 


Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Вознесенске спасатели вытащили собаку из трехметровой ямы

Александра Ющишена-Вязникова

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