«Дети услышали визг и лай»: в Вознесенск спасатели вытащили из двухметровой ямы собаку

В воскресенье, 24 февраля, в городе Вознесенск дети услышали визг и лай собаки, которая застряла в двухметровой яме. О своей находке дети сообщили взрослым и на место происшествия были вызваны спасатели, которые достали животное.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«К нам поступило сообщение о том, что на улице Сухомлинского в городе Вознесенск в двухметровой яме находится собака. К месту вызова было направлено дежурное отделение подразделения. Как выяснилось,

визг и лай услышали местные ребятишки и сразу сообщили взрослым. Спасатели с помощью лестницы спустились к бедняге у и вытащили его на поверхность. Судя по реакции четвероногого, он был очень рад своим освободителям, а главное полностью невредим», - сообщили в пресс-службе спасателей.





Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Вознесенске спасатели вытащили собаку из трехметровой ямы